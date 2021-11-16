В Брянске забором перегородили проход у колледжа искусств в Фокинском районе

У "кулька" установили двухметровый металлический забор. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске забором перегородили проходы у колледжа искусств в Фокинском районе. Ограждение устанавливают для защиты от террористов. Это требование законодательства.

- Раньше местные жители сокращали путь, - рассказали "КП-Брянск" горожане. - Через территорию колледжа можно было пройти в банк, пожилые люди ходили в аптеку на улице Шолохова.

В заборе есть калитки и ворота. Но, судя по всему, они будут закрыты.

Перегороженным оказался и проезд у колледжа. Здесь установили металлические ворота.

Жителям не хочется менять привычные пешеходные маршруты. И просят учесть сложившиеся пути для пеших прогулок при принятии подобных решений.