В Брянске продезинфицировали железнодорожную станцию

В Брянске изнутри продезинфицировали вокзал Брянск-Орловский. Обработали 9,6 тысяч квадратных метров, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Дезинфекцию провели в залах ожидания, санитарных комнатах, переходных тоннелях, на входных группах и лестничных маршах.

Железнодорожники ежедневно моют и дезинфицируют вокзал специальными средствами. Дополнительно на вокзале установили санитайзеры с антисептиками для дезинфекции рук.

Все сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в масках и перчатках, перед началом смены проходят обязательные медицинские осмотры.

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