В Брянске подготовят землю для приюта животных и судебного морга

На заседании комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского горсовета депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. После внесения дополнений можно будет в зоне коммунально-складских объектов можно начать строительство ветлечебницы и приюта для бездомных животных, а также гостиницы для четвероногих. А в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - административно-морфологический корпус ГБУЗ «Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» по проспекту Станке Димитрова.

А на земельном участке площадью больше 63 тысяч квадратных метров, расположенном в деревне Антоновка, предлагают установить зону жилой застройки индивидуальными жилыми домами.

В собственность города предложили передать участок площадью 5 778 квадратных метров, расположенный на территории бывшего аэропорта. Здесь планируют построить новый детский сад на 270 мест. Также городу предлагают передать шесть земельных участков по улице Флотской. На них будут строить дороги в Бежицком районе.

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