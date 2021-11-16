В Брянске на пристройке к детскому саду выявили строительные дефекты

В Брянске обнаружили строительные дефекты в новой пристройке к детскому саду 3158 «Капелька». Объект ввели в эксплуатацию 10 февраля 2020 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Сейчас по всему объекту, на потолке и стенах, пошли трещины. На цоколе здания и на крыльце не только трещины, но и отслоения краски, в теневых навесах - выпучивание половых досок, в местах установки пожарных лестниц намокли стены, на площадках, ступенях крылец отслоилась плитка от бетонной поверхности и другое.

- Прокуратура подала иск в суд с требованием устранить выявленные недоставки, - говорят в надзорном ведомстве. – Суд требования удовлетворил.

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