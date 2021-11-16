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Общество16 ноября 2021 11:19

Пьяный брянец после ссоры сжег автомобиль приятеля

До суда злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.
Надежда ПЕТРУНИНА

В Жуковском районе пьяный мужчина после ссоры поджег автомобиль знакомого. Об этом Инцидент произошел в селе Крыжино, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские провели расследование и выяснили, что незадолго до происшествия хозяин машины выпивал дома с приятелем. Между мужчинами вспыхнула ссора. Обиженный злоумышленник вышел на улицу, снял с себя свитер, поджог его и бросил в салон незапертой машины своего товарища. После этого поспешил покинуть место происшествия.

Через несколько часов полицейские поймали поджигателя. Им оказался 51-летний житель деревни Нешковичи.

- На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до двух лет лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

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