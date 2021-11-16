В Брянске полиция напомнила об уголовной ответственности за поддельные QR-коды. Брянская полиция контролирует соблюдения правил поведения в общественных местах, где ввели ограничительные меры по допуску людей. За использование поддельных QR-кодов, сертификатов и иных документов горожанам грозит уголовная ответственность, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

С 15 ноября возобновили работу предприятия общественного питания, объектов розничной торговли и оказания услуг. Правда, посетить организации площадью больше 100 квадратных метров х можно только при наличии QR-кода, сертификата либо справки о вакцинации, о перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста.

Однако в полномочия полицейских не входит проверка QR-кодов и контроль за допуском посетителей в магазины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».