Руководитель брянского коммунального предприятия задолжал работникам 280 тысяч рублей

Руководителя коммунального предприятия Красногорского района наказали за невыплату в полном объе6ме зарплаты. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки установили, что руководитель предприятия 29 работникам выплатил заработную плату за июль и август не в полном объеме и не своевременно. Образовалась задолженность около 280 тысяч рублей.

- На руководителя завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Задолженность перед работниками полностью погасили.

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