Брянцу дали четыре года колонии за сбыт наркотиков

Жителя Почепского района отправили в колонию за сбыт наркотиков и организацию наркопритона. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что осужденный собирал марихуану и хранил ее до изъятия полицейскими. В декабре 2020 года мужчина сбыл 75 грамм данного наркотика. А в мае 2020 года осужденный организовал притон для систематического и неоднократного употребления наркотических веществ и предоставлял его наркоманам.

- Суд приговорил брянца к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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