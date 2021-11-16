Собираем шины, спасаем бобров и природу

Фото: АО "Чистая планета".

Экоактивисты вместе с региональным оператором по обращению с ТКО в рамках акции «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!» сегодня собрали и вывезли с территории Нижнего Судка целый КАМАЗ шин. АО «Чистая планета» призывает автовладельцев ответственно относится к утилизации опасных отходов – отработанных автопокрышек.

- Мы напоминаем об ответственности за складирование опасных отходов на контейнерных площадках и на создание свалок на зеленых территориях. Выбрасывать использованные автошины в контейнеры для мусора или оставлять их на обочинах дорог, оврагах, в лесу, а также загрязнять водоемы – нельзя! Автопокрышки не являются бытовыми отходами, относятся к 4 классу опасности, наносят непоправимый вред природе и подлежат обязательной утилизации и переработке. Ответственность за правильное обращение с этими отходами по законодательству возложено на владельцев автотранспортных средств. За нарушение предусмотрены штрафы. Чтобы обратить внимание на проблему и приучить жителей правильно обращаться с опасными отходами, АО «Чистая планета» несколько раз в год проводит акции по бесплатному приему отработанных автопокрышек: «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!» и «Сдай бесплатно шины от своей машины!». Сейчас контролеры службы экологической безопасности нашей компании вместе с экоактивистами находят места несанкционированного складирования шин, собирают их и спецтехникой вывозят на обезвреживание и утилизацию на брянский мусоросортировочный комплекс, - рассказывает генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников. – Так сегодня с территории Судка вывезли целый КАМАЗ этих опасных отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что до конца ноября автовладельцы могут принять участие в акции, которую проводит «Чистая планета» для физических лиц, и бесплатно сдать на утилизацию 8 шин. Для этого нужно привезти отработанные автопокрышки на любой из мусоросортировочных комплексов «Чистой планеты», которые находятся в Брянске, Жуковке, Комаричах, Сураже или Трубчевске, и

оставить их в специально установленном бункере. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области экологически безопасно переработает сданные на утилизацию шины с помощью пиролизной установки.