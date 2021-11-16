В брянском Новозыбкове водитель иномарки угодил в кювет и расшиб лоб. ДТП произошло 15 ноября около 00.30 на улице Вокзальной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 27-летний мужчина на автомобиле «Тойота» ехал со стороны улицы Полевой в сторону улицы Первомайской. Он не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. Машина опрокинулась, а автомобилист разбил лоб.

- Водителю назначили лечение и отпустили домой, - говорят в Госавтоинспекции.

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