Обучение специалиста Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ»

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

С 25 октября по 3 ноября 2021 года агроном 1 категории Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» Заломаева Оксана Ивановна прошла индивидуальные стажировки по темам: «Микологические исследования» и «Гельминтологические исследования» на базе Южного филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

В ходе лекционных и практических занятий специалистом учреждения получены необходимые навыки по выявлению и идентификации карантинных объектов в различной подкарантинной продукции при проведении микологических и гельминтологических исследований, освоен способ приготовления постоянных препаратов карантинных грибных заболеваний и карантинных и некарантинных нематод. По завершению обучения получены сертификаты участника.