В Брянске завершили расследование преступления 1998 года

В Брянске завершили расследование уголовного дела о причинении жителю. Брянского района смертельных травм. Преступление произошло в 1998 году. По подозрению в его совершении задержали 59-летнего жителя Брянска, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие установило, что с 19 на 20 ноября подозреваемый был пьяным. Он решил прийти к пострадавшему домой по улице Фрунзе в селе Супонево, чтобы избить его. Между ними была давняя неприязнь. Он ударил его руками в живот и в голову. Мужчина от ударов умер.

- Подозреваемому предъявили обвинение и избрали меру пресечения, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Расследование завершили, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.

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