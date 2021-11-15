Кролики- это не только ценный мех … или маленькие подсказки для начинающих кролиководов. ЧАСТЬ II

«Болезни кроликов имеют достаточно большой список и многие весьма опасны. Домашние кролики подвержены широкому спектру вирусных болезней, болезней глаз и ушей. Кроме того неправильные условия содержания приводят к развитию болезней лап, зубов, почек и других внутренних органов животного. Вместе с тем, зная общие симптомы и особенности отдельной болезни, можно значительно обезопасить и сохранить здоровых кроликов, а также предупредить развитие инфекции» — напоминает заведующая сектором бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Брянская МВЛ» Оксана Костикова.

В продолжение темы «Кролики – это не только ценный мех…или маленькие подсказки для начинающих кролиководов» Оксана Костикова пояснит о заболеваниях кроликов бактериальной (пастереллез, листериоз, псевдомоноз и др.) и грибковой этиологии.

Геморрагическая септицемия (пастереллез)— инфекционная болезнь кроликов, вызываемая бактерией Pasteurella multocida, характеризующаяся геморрагическим воспалением внутренних органов и гибелью животных.

К пастереллёзу восприимчивы кролики всех возрастов и пород. Основным источником возбудителя пастереллёза кроликов являются больные и переболевшие животные (в том числе других видов), которые выделяют пастерелл со слизью при кашле и с истечениями из носовой полости, а также фекалиями и мочой.

У кроликов эта болезнь имеет специфические признаки: диарея или вздутие кишечника; тяжелое дыхание, часто с хрипами; выделение слизи из носа и глаз; потеря аппетита; вялость, безразличие; повышение температуры тела.

Листериоз — бактериальное заболевание диких и домашних кроликов, в том числе декоративных и промышленных пород. Возбудителем патологии считается листерия — патогенная палочка, которая при попадании в кровь разносится по организму и вызывает сепсис. Заболевание характеризуется признаками поражения центральной нервной системы, молочных желез и половых органов у самок.

Псевдомоноз – инфекционное заболевание, возбудителем которой является синегнойная палочка.Заболевание характеризуется резким подъёмом температуры тела животного, часто без каких-либо других симптомов. Кролики обычно погибают.

Энтеротоксемия – инфекционная болезнь, обусловленная всасыванием бактериальных токсинов, поступающих в паренхиматозные органы и центральную нервную систему из тонкого отдела кишечника животного.

Животное отказывается от пищи и воды. Наблюдается тимпания, метеоризм и диарея.

Колибактериоз (эшерихиоз или мокрый хвост) — остро протекающая инфекционная болезнь в основном молодняка кроликов. Классическим проявлением болезни является диарея. Еще эту болезнь называют «мокрый хвост» из-за водянистого стула, который и увлажняет хвост.

Сальмонеллез — инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода сальмонелла.

Чаще болеет молодняк в возрасте 1-3 месяцев и самки в период вынашивания потомства. Характеризуется поносом, сонливостью и апатией животного. У кроликов наблюдается обезвоживание, западание глаз, вялость.

Специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» проводится работа по выделению и идентификации микроорганизмов, а также определению их чувствительности к антибиотикам. Стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка проявляют чудеса выживания in vitro. В то же время при исследовании на группу энтеробактерий все усилия могут оказаться напрасными, если на первом этапе (отбор и транспортировка проб) будут допущены ошибки.

Отбор материала в любом случае следует проводить до начала применения антибиотиков и других терапевтических препаратов, доставлять материал в лабораторию в день отбора.

Прижизненная диагностика (по фекалиям) проводится на сальмонеллёз, колибактериоз, стафилококкоз, а также на наличие протея, клебсиелл, серраций и других представителей энтеробактерий, которые относаятся к условно — патогенной микрофлоре. Из соскобов с поверхности кожи и мазков со слизистых оболочек дыхательной и мочеполовой системы выделяются стафилококки, стрептококки, пастереллы, а также представители условно — патогенной микрофлоры. Из патматериала – все перечисленные выше микроорганизмы.

Фекальные массы от животных доставляются в лабораторию в стерильной стеклянной посуде, массой не менее 1 г. Гнойный экссудат ран, соскобы с пораженной кожи берут стерильной ватной палочкой и помещают в пробирку с 1-2 мл физраствора или с транспортной средой.

Что касается грибковых заболеваний, то у кроликов они протекают в тяжелой хронической форме. Возбудители развиваются в организме животных и вызывают заболевания дыхательных путей (аспергиллёзы), дерматомикозы (трихофитию, паршу, микроспорию).

Аспергиллезы возникают при поедании животным кормов, поражённых плесневыми грибами рода Аспергиллюс. Особенно опасен плесневый грибок Aspergillus fumigatus. Поедая пораженные этим грибком корма, кролики вдыхают споры, которые находятся на поверхности корма и в кормовой пыли. В дыхательных путях и на слизистых оболочках споры прорастают, потом проникают в ткани, лежащие глубже, и прорастают там. Развиваются бронхиты и пневмонии часто со смертельным исходом.

Кроме этого, кролики очень чувствительны к микотоксинам – ядам грибкового происхождения, которые образуются при хранении зернофуража, соломы, сена и других кормов. Некачественный корм внешне может не иметь никаких изменений (плесневого или гнилостного запаха, комков и т.п.).

Диагностику микозов проводят в лаборатории на основании посева поражённого материала (шерсть, чешуйки с поражённых участков кожи и когтей), посмертно – при микологическом исследовании органов дыхательной системы. Также можно проверить корма на наличие патогенных микроскопических грибов (проба корма должна составлять не менее 500 г).