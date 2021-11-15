Брянский губернатор выразил соболезнования после гибели Владимира Жутенкова

Брянский губернатор выразил соболезнования после гибели руководителя передового агрохолдинга Владиира Жутенкова.

"Трагически оборвалась жизнь замечательного человека, семьянина, руководителя, - написал Александр Богомаз в социальных сетях. - Владимир Александрович ушел в самом расцвете сил. Его неуемной энергии можно было позавидовать. Он сумел создать успешный агрохолдинг, научил своему делу сыновей. Он вкладывал свой опыт, душу в развитие сельского хозяйства на родной земле, прославлял нашу область".

По словам главы региона, на базе предприятия Владимира Жутенкова должен был пройти международный день картофельного поля.

Владимир Жутенков трагически погиб 14 ноября на Камчатке. Он проводил на полуострове свой отпуск. По некоторым данным, он врезался на снегоходе в дерево.

На Камчатку отправился сын Владимира Жутенкова Александр. В пятницу, по предварительным данным, пройдут похороны.