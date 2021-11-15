В Брянске строят пешеходные дорожки в сквере «Покорителям космоса»

Обустройство объекта ведут в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование».

В Володарском районе Брянска в сквере вокруг памятника «Покорителям космоса» строят пешеходные дорожки их тротуарной плитки. Также здесь сделают газоны. Уже завезли грунт. Подрядчик занимается его планировкой. Затем уложат рулонный газон. Стоимость контракта составила 2,2 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь провели наружное освещение. Уже сделали электровыводы под пять опор освещения. Также возле памятника установят декоративную подсветку. Облагородят и сам памятник.

Обустройство объекта ведут в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование».

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