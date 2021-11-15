В Брянске предприниматель задолжал горничной больше 22 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске предпринимателя оштрафовали на 150 тысяч рублей за невыплату заработной платы сотруднице отеля. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное и судебное следствие установили, что с февраля 2020 года по апрель 2021 года 51-летний житель Брянска в отеле, расположенном по улице Волочаевская,1 «б», не выплачивал заработную плату горничной. Он задолжал работнице больше 22 тысяч рублей.

- Суд оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Горничная получила положенные деньги в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

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