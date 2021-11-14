В Брянске отключили форум департамента здравоохранения "Народный контроль"

В Брянске на днях перестал работать форум департамента здравоохранения "Народный контроль". Жители области могли оставлять жалобы на невозможность попасть к специалисту, некачественное оказание медицинских услуг в больницах и поликлиниках. На обращения быстро отвечали в администрации лечебных учреждений.

В департаменте здравоохранения сообщили, что портал был отключен из-за переноса на федеральный информационный ресурс. Это, по словам чиновников, позволит быстрее реагировать на жалобы.

Когда форум заработает вновь, не сообщают.