Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 16:22

В Брянске отключили форум департамента здравоохранения "Народный контроль"

Раздел переносят на федеральный информационный ресурс
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске на днях перестал работать форум департамента здравоохранения "Народный контроль". Жители области могли оставлять жалобы на невозможность попасть к специалисту, некачественное оказание медицинских услуг в больницах и поликлиниках. На обращения быстро отвечали в администрации лечебных учреждений.

В департаменте здравоохранения сообщили, что портал был отключен из-за переноса на федеральный информационный ресурс. Это, по словам чиновников, позволит быстрее реагировать на жалобы.

Когда форум заработает вновь, не сообщают.