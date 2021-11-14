В Климовском районе в ДТП погиб 50-летний велосипедист. Автоавария произошла около девяти часов вечера в субботу, 13 ноября, на 5-м километре дороги Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Мужчина на велосипеде ехал со стороны села Сачковичи в сторону села Старый Ропск по своей полосе. Но внезапно выехал на встречную. Велосипедист столкнулся с автомобилем ВАЗ-21310, за рулем которого был 57-летний водитель.

Пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Но спасти его не удалось. Велосипедист скончался от полученных травм.

- Водитель автомобиля трезв, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Состояние велосипедиста в момент происшествия установит медицинская экспертиза. Кстати, он передвигался без световозвращающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали.