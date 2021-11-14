В Брянске оштрафовали водителя, который едва не сбил двух школьниц на переходе

Фото: Кристина Добромыслова.

В Брянске оштрафовали водителя "Ситроен", который едва не сбил двух школьниц. Очевидцы написали о происшествии в соцсетях.

Оно случилось около пяти часов вечера 12 ноября на перекрестке улиц Урицкого и Красноармейской. Водитель сначала поругался с женщиной, которая переходила дорогу на зеленый. А потом задел двух девочек лет 10. Школьницы убежали, автомобилист не поинтересовался самочувствием детей и уехал.

В городской Госавтоинспекции нашли водителя. Им оказался 42-летний мужчина. Автомобилиста оштрафовали за проезд на красный. А также за то, что они не дал завершить переход пешеходу.

- До настоящего времени информация о получении травм школьницами, убежавшими с места происшествия, в дежурную часть ГИБДД не поступала ни из лечебных учреждений, ни от законных представителей несовершеннолетних, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску.