В Брянске автомобилистку оштрафовали на 5000 рублей за выезд на встречную полосу

В Брянске автомобилистку оштрафовали на пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу. Нарушение зафиксировал видео регистратор, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На видеозаписи видно, как 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» 10 ноября возле дома №17 по проспекту Ленина выехала на полосу встречного движения.

Очевидцы запись опубликовали в соцсети ВКонтакте в группе "Нарушение ПДД Брянск"

- За данное правонарушение водителя автомобиля «Ниссан» оштрафовали на пять тысяч рублей, - говорят в городском ГИБДД.

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