В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 14 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2038 пациентов, сообщают 13 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 502 брянца. Сумели справится с заболеванием 434 человека. Медики выполнили 6696 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 82935 человек. Среди них 116 иногородних пациентов. Выздоровел 74201 житель. Общее число ПЦР-тестов составляет 1026650.

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