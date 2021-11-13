На брянской границе застряли больше 120 грузовиков

На брянской границе застряли больше 120 грузовых машин. Затор образовался перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Новые Юрковичи, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

- Причиной скопления грузовиков является неравномерный прием машин и периодическая приостановка Украинской стороной приема грузовых транспортных средств, следующих на территорию Украины, поясняют в ведомстве. - На текущий момент многосторонний автомобильный пункт пропуска Сеньковка (Украина) принимает не больше 5-6 фур в час, что влияет на увеличение очереди.

Легковые автомобили через границу пропускают без задержек.

Брянская таможня работает вместе с территориальным пограничным Управлением ФСБ России, дежурные смены усилили. Принимают все необходимые меры для нормализации ситуации, связанной со скоплением транспортных средств.

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