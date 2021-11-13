В Брянской области снизились темпы вакцинации от коронавируса за последнюю неделю. По сравнению с первыми нерабочими днями, когда ежедневно прививку делали около 3,5 тысяч человек, на сегодня это -2,7-2,8 тысяч человек в сутки. Об этом сообщили 12 ноября во время заседания регионального оперативного штаба.

Однако, увеличилось число ревакцинирующихся брянцев. В области повторно от коронавирусной инфекции привились 40 935 человек.

- К сожалению, среди людей старше 60 лет, в группе риска, процент вакцинации остается низким, - сказал директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов. - На сегодня привиты 146 240 человек, что составляет 49% от всех жителей старше 60 лет. Вакцина есть в полном объеме и в достаточных количествах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».