В Брянске уберут пункт приема стеклотары и две палатки с квасом

В Фокинском районе Брянска уберут палатку по приему стеклотары по улице Полесская, около дома №8. А в Володарском районе - две палатки с квасом по улице Никитина возле дома №19 и у железнодорожного вокзала Брянск 1. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Депутаты поддержали предложения Брянской городской администрации по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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