В Бежицком районе Брянска 15 ноября отключат холодную воду

В Бежицком районе Брянска 15 ноября с 9.00 до 17.00 отключат холодную воду. Водоснабжения не будет в жилых домах и нежилых помещениях на улице Почтовой в домах №№ 136–154, на улице Желябова, 47, а также в поселке Чайковичи. Об этом 12 ноября сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Это объясняют проведением плановых работ по подключению к сетям водоснабжения жилого многоквартирного дома №156 по улице Почтовой.

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