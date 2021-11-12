В Брянской области банду вымогателей отправили в колонии строгого и особого режимов. Вступил в законную силу приговор суда в отношении трех жителей Суражского района. Один из них являлся сотрудником полиции, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Им предъявили обвинения по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой» и «Вымогательство, совершенное организованной группой».

В суде установили, что с июля по ноябрь 2019 года они промышляли в Сураже и Суражском районе. Преступления они совершали в отношении троих граждан и микрофинансовой компании. Вымогатели получили около 160 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновных к 10, 11 и 12 годам лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Двум осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а одному - особого режима.

Осужденные вместе с адвокатами обжаловали приговор суда. Но апелляцию не удовлетворили.

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