В машине брянца полицейские нашли обрез охотничьего ружья и патроны

Изъятые оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В машине жителя Трубчевского района полицейские во время рейда нашли обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Автомобиль «Митсубиси» для проверки остановили недалеко от деревни Комягино. За рулем был 36-летний мужчина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

При осмотре машины обнаружили обрез охотничьего ружья и патроны к нему. Также водитель использовал мощную фонарь-фару для обнаружения и ослепления животных.

- Устанавливают обстоятельства незаконных действий мужчины, – говорят в правоохранительном ведомстве. - Изъятые оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. По ее результатам решат вопрос по заведению уголовного дела по статье «Незаконное изготовления оружия».

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