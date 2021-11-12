Троих брянцев осудят за мошенничество с «чернобыльским» жильем

Троих жителей Новозыбковского района осудят за мошенничество с «чернобыльским» жильем. Уголовное дело на них уже передали в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия. с 2010 по 2013 годы глава сельского поселения Новозыбковского района сговорился с местными жительницами и передал им в собственность муниципальное имущество –расположенные в районе жилые дома. После чего женщины незаконно за них получили единовременную денежную компенсацию как за утраченное в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС жилье. Общий размер ущерба составил больше шести миллионов рублей.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска для рассмотрения, -- говорят в надзорном ведомстве. – Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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