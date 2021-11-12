Брянец украл радиаторы отопления из нежилой квартиры. О пропаже в полицию заявил главный инженер одной из строительных компаний Брянска. Он сообщил, что что из нежилой квартиры в принадлежащем организации доме на территории Володарского района пропали несколько биметаллических радиаторов отопления.

После оперативно-розыскных мероприятий похитителя поймали. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Выгоничского района. Радиаторы он сдал в пункт приема металлолома.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, во время расследования установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

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