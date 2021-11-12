От удара «Митсубиси» врезался в опору дорожного знака «Уступи дорогу». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух иномарок пострадала 27-летняя пассажирка. ДТП произошло 11 ноября на улице Конотопской около 20.12, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Митсубиси» ехал со стороны улицы Чехова. Он по требованию знака не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат», которым управлял 37-летний мужчина. Тот двигался со стороны улицы Льговской в сторону улицы Дзержинского. Машины столкнулись. От удара «Митсубиси» врезался в опору дорожного знака «Уступи дорогу».

- В ДТП 27-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» ушибла ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой. На водителя автомобиля «Митсубиси» составили административные протоколы.

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