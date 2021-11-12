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Общество12 ноября 2021 10:49

В брянском Новозыбкове продавщицу оштрафовали на 60 тысяч рублей за продажу пива несовершеннолетнему

Свою вину в суде женщина не признала
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Новозыбкове продавщицу оштрафовали на 60 тысяч рублей за продажу пива несовершеннолетнему. 38-летняя женщина неоднократно отпускала алкогольную продукцию подросткам, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что обвиняемая 22июня в одном из городских магазинов продала три бутылки пива несовершеннолетнему. Раньше продавца уже привлекали к ответственности за аналогичную продажу.

- В суде женщина свою вину не признала, - говорят в надзорном ведомстве. – ей предстоит выплатить штраф 60 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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