Учебный центр ФГБУ "Брянская МВЛ" приглашает на обучение по определению пестицидов в пищевой продукции

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

В учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ» (лицензия департамента образования и науки Брянской области № 3888 от 24.12.2015г) с 29 ноября по 3 декабря 2021 года планируется проведение обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: «Определение пестицидов в пищевой продукции методами ВЭЖХ-МС и ГХ-МС», срок обучения 36 часов. По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В процессе обучения будут освещены следующие вопросы:

- технические особенности при анализе с применением методов ВЭЖХ-МС и ГХ-МС;

- подготовка проб при определении пестицидов масс-спектрометрическими методами;

- основные способы очистки и матричные эффекты при проведении исследований;

- идентификация пестицидов с применением масс-спектрометра;

- особенности количественного анализа при определении остаточных количеств пестицидов методами ВЭЖХ-МС и ГХ-МС;

- внутрилабораторный контроль качества и обеспечение прослеживаемости измерений;

- оценка результатов анализа и оформление отчетной документации.

В случае заинтересованности в обучении по данной теме просим направить на адрес электронной почты uc@bmvl.ru заявку на обучение с указанием контактов специалистов.

Получить подробную информацию и обсудить детали обучения можно по тел. 8 (4832) 32-77-17 доб. 157 (начальник учебного центра – Карловский Олег Сергеевич).