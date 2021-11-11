В Брянске на новом мосту на Набережной строители укладывают балки на трех пролетах

Вяжут арматурные каркасы, заливают бетоном ростверки, колонны и ригели. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на строящемся новом мосту на Набережной строители укладывают балки на трех пролетах. Два закрыли полностью, третий - наполовину. Всего наверх подняли уже 45 железобетонных конструкций, вес каждой балки свыше 35 тонн, длина - 24 метра. Всего их будет 198 штук. На подъезде к мосту со стороны дороги–защитной дамбы продолжают завозить грунта для формирования насыпи. В ближайшее время подрядчик планирует выйти на режим отсыпки до 1 400 кубометров в сутки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также продолжают возводить опоры. Вяжут арматурные каркасы, заливают бетоном ростверки, колонны и ригели.

На следующей неделе подрядчик планирует продолжить строительство каркаса из специальных шпунтованных свай. Потом из образовавшегося пространства откачают воду, здесь же начнут забивать сваи для будущих русловых опор.

- Подрядчику необходимо выполнить как можно больше работ на земляном цикле до наступления устойчивых морозов, - говорят в мэрии.

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