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Общество11 ноября 2021 18:13

Брянск украшают к Новому году

Проспект Ленина уже готов к встрече праздника
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянск уже начали украшать к Новому году. Электрики дорожного управления в ближайший месяц проверят световые инсталляции, смонтируют новые гирлянды, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Десятки светящихся объектов осветят новогодний Брянск. Их разместят в парках, скверах и на центральных улицах. Большинство украшений не убирали в течение года. Так, проспект Ленина уже готов к встрече Нового года.

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