В Брянской области с 15 ноября начнут действовать QR-коды

В Брянской области с понедельника,15 ноября, начнут действовать QR-коды. Только они позволят посетить торговый центр, розничный магазин площадью больше 100 квадратных метров, музей, кинотеатр, библиотеку. Также они дадут пропуск на массовое мероприятие, где численность зрителей больше 100 человек.

Также только по QR-кодам можно будет заходить в кафе и рестораны. Сейчас под запретом курение кальянов в развлекательных заведениях. Закрыты детские центры. Подростки по-прежнему не имеют права без сопровождения родителей посещать торговые центры и кафе.

Кстати, с 15 ноября по предварительной записи работает МФЦ.

А на состоявшийся во вторник, 10 ноября, футбольный матч на стадион зрителей пропускали по QR-кодам. Болельщики предъявляли код, который расшифровывали с помощью приложения на телефоне и паспорт.

QR-коды можно заменить справками и сертификатками о вакцинации от ковид-19, справкой о перенесенной инфекции или ПЦР-тест.

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