Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 17:07

В Брянской области с 15 ноября начнут действовать QR-коды

Без них нельзя будет пройти в кафе, рестораны и ТРЦ
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянской области с понедельника,15 ноября, начнут действовать QR-коды. Только они позволят посетить торговый центр, розничный магазин площадью больше 100 квадратных метров, музей, кинотеатр, библиотеку. Также они дадут пропуск на массовое мероприятие, где численность зрителей больше 100 человек.

Также только по QR-кодам можно будет заходить в кафе и рестораны. Сейчас под запретом курение кальянов в развлекательных заведениях. Закрыты детские центры. Подростки по-прежнему не имеют права без сопровождения родителей посещать торговые центры и кафе.

Кстати, с 15 ноября по предварительной записи работает МФЦ.

А на состоявшийся во вторник, 10 ноября, футбольный матч на стадион зрителей пропускали по QR-кодам. Болельщики предъявляли код, который расшифровывали с помощью приложения на телефоне и паспорт.

QR-коды можно заменить справками и сертификатками о вакцинации от ковид-19, справкой о перенесенной инфекции или ПЦР-тест.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».