У брянского пенсионера злоумышленник спонтанно украл самокат

В Бежицком районе Брянска днем у 76-летнего пенсионера злоумышленник украл самокат. Мужчина оставил его в подъезде и не пристегнул. Этим и воспользовался похититель, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Через сутки полицейские установили причастность к похищению неоднократно судимого 48-летнего местного жителя. Мужчина признался, что украл самокат спонтанно. Он возвращался от знакомого, у которого был в гостях. Украденную вещь собирался сдать на металлолом.

- Самокат изъяли и вернули хозяину, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Мужчине предъявили обвинение по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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