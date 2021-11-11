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Общество11 ноября 2021 15:29

На Брянщине жилье получили 6555 ветеранов

До конца года им обеспечат еще троих человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине жилье получили 6555 ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщают в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Таковы показатели с момента начала реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Сейчас в реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий по Брянской области состоит один участник ВОВ и два члена семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ. Их до конца этого года обеспечат жильем за счет средств федерального бюджета.

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