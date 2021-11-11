В Брянске автоинспекторы устроят охоту на пешеходов-нарушителей и пьяных водителей. Первых будут отслеживать 11 и 12 ноября, а вторых – с 12 по 14 ноября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На городские дороги выведут 18 дополнительных экипажей ДПС. Также подключат и автомобили скрытого патрулирования.

В Брянске пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Нетрезвый водитель». Их проведут для того, чтобы стабилизировать дорожно-транспортную обстановку и предупредить ДТП с участием пешеходов, нетрезвых водителей.

Возрастное ограничение: 12+

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».