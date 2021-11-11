Брянские таможенники задержали иностранца с патронами и револьвером

Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянские таможенники задержали жителя Молдовы при попытке перевезти через границу патроны и револьвер. Нарушителя остановили в Севском районе на пункте пропуска Троебортное во время досмотра автомобиля. У него нашли 47 патронов и револьвер без ствола, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

- Патроны изъяли и передали на экспертизу, которая показала, что только один патрон калибра 7,62х39 миллиметров, из всех представленных, относится к категории боеприпасов и предназначен для стрельбы, - рассказал заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

На иностранца завели уголовное дело по статье «Контрабанда боеприпасов». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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