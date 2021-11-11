Жительницу Брянска незаконно лишили мер социальной поддержки

Жительнице Брянска, проживавшей на территории радиационной зоны, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС не оплатили дополнительный отпуск и не дали компенсацию на оздоровление. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Отдел социальной защиты необоснованно отказал женщине в мерах социальной поддержки.

- Природоохранный прокурор внес в адрес начальника отдела социальной защиты населения представление, - говорят в надзорном ведомстве. - Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура.

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