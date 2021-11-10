Жители Брянска пожаловались на незаконное строительство на месте захоронения воинов

В Брянске жители улицы Василева пожаловались в прокуратуру на незаконные действия с земельными участками, занятые воинскими захоронениями. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- О том, что на месте воинских захоронений строят многоквартирный дом, нам стало известно со слов граждан, - рассказали «КП-Брянск» в надзорном ведомстве. – По поручению прокурора области Александра Войтовича сейчас проводят проверку. Подробную информацию сообщим после ее окончания.

После проверки дадут и оценку действиям строительной организации и органов местного самоуправления на предмет соблюдения норм градостроительного и земельного законодательства, а также законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».