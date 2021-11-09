Брянец угнал автомобиль и оставил его на кладбище

В брянском поселке Красная Гора 18-летний пьяный местный житель угнал автомобиль «Субару». Поврежденную иномарку полицейские нашли на поселковом кладбище, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

После заявления об угоне машины его владельца в полицию, угонщика нашли и задержали на следующий день. Парень признался, что в тот день изрядно выпил и решил прокатиться на «удачно» подвернувшемся автомобиле с двумя приятелями. Но устроил ДТП.

- Задержанный вину признал, - говорят в надзорном ведомстве. – На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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