В Брянской области изменят расписание двух пригородных поездов в направлении Унечи

В Брянской области с 11 по 15 ноября изменят расписание двух пригородных поездов в направлении Унечи. Об этом 9 ноября сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Это объясняют проведением работ на однопутном участке Рассуха-Жудилово. Железнодорожникам предстоит отремонтировать девять километров пути. Технические «окна» назначили с 15.00 до 19.00.

В связи с этим укоротят рейсы двух пригородных поездов: №6305 Брянск-Орловский – Унеча (отправлением в 12.56). Он проследует до станции Жудилово. Поезда №6308 Унеча – Брянск-Орловский отправится от станции Жудилово в 16.52, на участке Жудилово – Унеча курсировать не будут.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах. А также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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