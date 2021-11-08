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Происшествия8 ноября 2021 16:46

В Брянской области поймали иностранца с 500 граммами наркотиков

21-летний молодой человек выходил из леса, где забрал закладку
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области полицейские задержали 21-летнего иностранца с полукилограммами наркотиков. Молодого человека поймали на выходе из леса, где он забрал оптовую закладку синтетического наркотика.

- Гражданин одной из стран ближнего зарубежья планировал сбыть на территории региона полкилограмма соли и 260 граммов мефедрона, - говорят в пресс-служеб УМВД России по Брянской области.

Второй наркотик нашли в квартире, которую снимал молодой человек. Здесь же обнаружили весы и упаковочный материал.

На иностранца завели уголовное дело. Суда он будет дожидаться под стражей. Кроме того, на него составили административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.