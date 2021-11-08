Медицинское освидетельствование показало, что за рулем был трезвый водитель. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске водитель иномарки из-за инсульта врезался в столб. ДТП произошло 7 ноября в 16.30 на Советской возле дома №77. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

43-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Советской в среднем ряду со стороны улицы Тютчева в сторону улицы Крахмалева. Мужчина не справился с управлением из-за того, что ему стало плохо. У водителя случился инсульт.

В итоге машина врезалась в бордюрный камень, а затем и в фонарный столб.

- В ДТП автомобилист сломал правое бедро, - сообщают в ОГИБДД. – Его госпитализировали. – 56-летняя пассажирка сломала левую ногу и нос, получила ссадины лица. Женщине назначили лечение и отпустили домой. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем был трезвый водитель.

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