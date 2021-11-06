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Общество6 ноября 2021 20:08

В поселке Локоть спасатели сняли с дерева кошку

На помощь животному пришли Иван Жигулев и Дмитрий Михеев
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском поселке Локоть сотрудники МЧС помогли снять с дерева кошку. Это случилось в конце октября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Животное привлекало своим жалобным криком внимание местных жителей. Попытки помочь кошке самостоятельно успехом не увенчались. Поэтому решили вызвать спасателей.

- В момент вызова не было серьезных происшествий, таких как пожары или ДТП, поэтому спасатели оперативно отреагировали на сообщение и приехали на помощь, - говорят в пресс-службе спасательного ведомства.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №41 Иван Жигулев и Дмитрий Михеев. Чтобы снять кошку, воспользовались автолесницей.