В поселке Локоть спасатели сняли с дерева кошку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском поселке Локоть сотрудники МЧС помогли снять с дерева кошку. Это случилось в конце октября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Животное привлекало своим жалобным криком внимание местных жителей. Попытки помочь кошке самостоятельно успехом не увенчались. Поэтому решили вызвать спасателей.

- В момент вызова не было серьезных происшествий, таких как пожары или ДТП, поэтому спасатели оперативно отреагировали на сообщение и приехали на помощь, - говорят в пресс-службе спасательного ведомства.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №41 Иван Жигулев и Дмитрий Михеев. Чтобы снять кошку, воспользовались автолесницей.