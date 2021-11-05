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Общество5 ноября 2021 13:15

В брянском поселке Белые Берега пьяный гонщик ночью врезался в дерево

Водитель хотел впечатлить свою пассажирку
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском поселке Белые Берега пьяный гонщик ночью врезался в дерево возле парка «Добро пожаловать». Об этом рассказали в группе поселка ВКонтакте.

Раньше пользователи соцсети сообщали, что этот же автомобиль то набирал скорость, то тормозил на дорогах поселка. Они утверждают, что водитель старался впечатлить пассажирку.

Официальной информации о ДТП пока нет. Местные жители просят автоинспекторов контролировать ночных гонщиков.

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