В брянском поселке Белые Берега пьяный гонщик ночью врезался в дерево возле парка «Добро пожаловать». Об этом рассказали в группе поселка ВКонтакте.

Раньше пользователи соцсети сообщали, что этот же автомобиль то набирал скорость, то тормозил на дорогах поселка. Они утверждают, что водитель старался впечатлить пассажирку.

Официальной информации о ДТП пока нет. Местные жители просят автоинспекторов контролировать ночных гонщиков.

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