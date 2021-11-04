В Брянском Новозыбкове в ДТП погиб 68-летний водитель иномарки

В Брянском Новозыбкове водитель на иномарке съехал с дороги, врезался в препятствие и погиб. ДТП произошло в среду. 3 ноября, в начале девятого утра на улице Воровского, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 68-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» ехал в сторону улицы Коммунистическая. Мужчина потерял контроль над управлением машины, из-за чего съехал с дороги и врезался в препятствие.

- Водитель умер на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. – С целью установления состояния опьянения у водителя осуществили забор биологических объектов.

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