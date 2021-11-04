В Брянске на улице Калинина потушили административное здание

Причину возгорания устанавливают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Советском районе Брянска на улице Калинина потушили административное здание. Сигнал о возгорании н7а пульт оперативного дежурного МЧС поступил 3 ноября в 19.35, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

К месту пожара выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения и пять автоцистерн. Выяснили, что горит административное здание.

- На тушении работали три ручных пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - . В 20.04 - пожар локализовали, в 20.18 -потушили. На пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.

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