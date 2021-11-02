В Брянске поймали сетевого мошенника, рассылавшего посылки с солью. 32-летний житель областного центра покупал «с рук» цифровую технику с помощью популярной интернет-площадки, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Прибывшие товары злоумышленник присваивал и перепродавал, а взамен отправителям отправлял посылку с солью, которую помечал как «недоставленную».

- Сейчас мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщают в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению подобных преступлений

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